بنسعيد ..الشباب والثقافة في صلب مشروع تحقيق التنمية بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

تحت عنوان “الابتكار والإبداع في الثقافة المغربية: أي آفاق للشباب؟”، ناقش وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، دور الشباب والثقافة كمكونين أساسيين في مسار التنمية بالمغرب

وأشار بنسعيد إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في رفعة الحركة الثقافية الوطنية، وأكد على أهمية تفعيل دور الشباب في صناعة المستقبل الثقافي للمملكة.

وفي سياق مماثل، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، على أهمية تخصيص فرص للابتكار والإبداع لصالح المنظومة الثقافية الوطنية، وشددت على ضرورة تعزيز الشباب وتفعيل طاقاتهم من خلال استقطاب أفكار جديدة ومبتكرة.

النقاش المفتوح الذي أثرته شخصيات بارزة من مختلف المجالات، وأساتذة وطلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، كان مناسبة لتسليط الضوء على قضايا الشباب والثقافة، ولتبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز دور الشباب في التنمية الشاملة.

ويأتي هذا النقاش في إطار جهود المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتفعيل مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة. فالشباب يمثل العمود الفقري للأمة، وتفعيل دورهم واستثمار طاقاتهم يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.