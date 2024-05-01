أكادير : انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي الصحراء

انطلقت بمدينة اكادير فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة، والتي ستستمر أشغالها لغاية 03 ماي 2024.

هذه التظاهرة الهامة التي تعرف حضورا دوليا هاما من خلال مشاركة خبراء وحقوقيين واعلاميين دوليين تنظم من طرف جمعية الصحراء بشراكة مع المنظمة الإفريقية من أجل الأمم المتحدة.

وسوف يناقشون عبر مدار 5 أيام من عمر المؤتمر مجموعة من القضايا الكونية التي تحظى بإهتمام أجهزة الأمم المتحدة كتدبير الأزمات وحل النزاعات الدولية، حقوق الانسان واللاجئين، الشباب والعمل السياسي، الهجرة والتنمية، الكيانات الانفصالية وخطورتها على الوحدة والاستقرار، النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، قضايا التنوع الإعلامي والثقافي.

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر خلال كلمتها الافتتاحية عن عظيم سعادتها واعتزازها بالمشاركين من مختلف دول القارات الخمس.

مؤكدة أن هذا الحضور القوي للمشاركيين لهو اكبر دليل على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة المغربية باعتبارها فاعل إقليمي ودولي ليس فقط على مستوى تدبير الأزمات وحل النزاعات الدولية، بل ايضا نموذج يحتدى به على مستوى تمكين المرأة والمساواة، وصيانة حقوق الإنسان وتعزيز ونشر الديمقراطية وادماج الشباب تحت قيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس.

وتتميز أشغال الدورة الخامسة من المؤتمر بمناقشة العديد من القضايا الكونية وتنظيم مجموعة من الأنشطة الموازية كالندوات والورشات والتكوينات للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية.