“الداخل مفقود والخارج مولود”.. وضعية المستشفى الاقليمي بالصويرة تزيد من متاعب المرضى + صور

هبة بريس – الرباط

لا حديث بين ساكنة اقليم الصويرة، سوى حول الحالة المزرية التي يعرفها المستشفى الاقليمي محمد بن عبد الله.

“الداخل مفقود والخارج مولود”، بهذه العبارة يعلق ساكنة الاقليم الذين اضطرتهم الظروف الى قصد المستشفى المذكور للعلاج والتطبيب.

وتتفاقم معاناة المرضى وذويهم، الذين يستدعي وضعهم الصحي البقاء لأيام بالمستشفى الذي تنعدم فيه شروط النظافة والرعاية والعناية اللازمتين.

ويفضل عدد من المرضى “رغم تدهور وضعهم الصحي” العودة الى بيوتهم وطلب الشفاء من الله، بدل البقاء في المستشفى الذي يزيد من معاناتهم بدل تحسن حالاتهم.

وتوصلت هبة بريس، بصور مقززة من المستشفى الذي تنعدم فيه أهم الشروط علاج واستشفاء المرضى والمتمثلة في النظافة، ناهيك عن الممارسات اللانسانية والغير مهنية لبعض العاملين بالمكان والذين يرفعون شعار “التجاهل واللامبالاة”.

كما كشفت ذات الصور، عن حاجة المستشفى المذكور الى إعادة إصلاح وترميم، بسبب تصدع جدرانه وأبوابه، ما يشكل خطرا كبيرا على المتواجدين داخله.

وتستدعي وضعية المستشفى الذي يشرف على استقبال وعلاج الالاف من ساكنة الاقليم التي تضم أزيد من 30 جماعة، تدخلا عاجلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يتغنى ليل نهار بشعار إصلاح المنظومة الصحية وضمان علاج كافة المغاربة في ظروف جيدة وبمساواة.