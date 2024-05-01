بعد تجاهل مطالبهم.. نقابة الصحة تعلن عن اضراب يشل جميع المستشفيات

رباب نوي – هبة بريس

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، اليوم الأربعاء، عن خوض إضراب وطني جديد لـ48 ساعة في جل المؤسسات الصحية الوطنية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وتابع التنسيق ذاته، في بلاغ له، أن هذا الإضراب، الذي سيجرى يومي 7 و8 ماي المقبل، يأتي في سياق تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.

كما يستعد التنسيق النقابي لتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 9 ماي، لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، وكذا تنفيذ إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط يليه إضراب وطني، يوم الخميس 23 ماي المقبل.

هذا وأكد التنسيق النقابي أنه “يتشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.

وفي سياق هذا الإضراب، عبر التنسيق عن اعتذاره على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية”، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة، وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي “لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.