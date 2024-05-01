روما : جامعة الحسن الاول توقع 9 اتفاقيات مع جامعات إيطاليا

وقعت جامعة الحسن الاول بمدينة روما الإيطالية ، تسعة (9) إتفاقيات مع جامعات ايطالية في الملتقى المنظم تحت اشراف وزارتي التعليم العالي بالبلدين لتعزيز الشراكة بين الجامعات المغربية والإيطالية .

ووقع عن جامعة الحسن الاول المغربية الدكتور عبد اللطيف مكريم مع عدد من رؤساء الجامعات الإيطالية ،وتتعلق برغبتهما في تنمية التبادل الثقافي والعلمي بين الأساتذة والباحثين والطلبة تشجيع المؤسسات الموقعة بين الأطراف تشجيع لأنشطة البحث والتكوين والتنمية العلمية والثقافية في بلديهما.