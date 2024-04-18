تيزنيت : اعتداء تلميذ على أستاذه ونقابة تدخل على خط القضية

تعرض أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية ابن خلدون ببونعمان التابعة للديرية الإقليمية بتيزنيت، لاعتداء من طرف احد التلاميذ .

وقدم الأستاذ المعتدى عليه شكاية إلى مصالح الدرك الملكي مرفقة بشهادة طبية ، وقد تم الاستماع اليه في محضر ، كما تم الانتقال إلى المؤسسة التعليمية ، لاستكمال إجراءات البحث في القضية .

وفي سياق خط القضية ، اصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بـيان تضامني مع الأستاذ الضحية ، ووصفت واقعة الاعتداء على الأستاذ ب”المأساوي، مطالبة الجهات المختصة كل من موقع مسؤوليته ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لصون كرامة نساء ورجال التعليم”.

وشدد البيان على” ضرورة حماية الاطر التربوية من كل أشكال العنف المادي والرمزي الذي يتعرضون له أثناء مزاولة مهامهم النبيلة”، مطالبة “المديرية الإقليمية بتيزنيت بتحمل مسؤوليتها القانونية في مؤازرة الأستاذ محذرين من الإذعان لأيّ ضغوطات لطي الملف على حساب كرامة الأستاذ”، وفق تعبير البيان.