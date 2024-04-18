تيزنيت : اعتداء تلميذ على أستاذه ونقابة تدخل على خط القضية

2024-04-18 / 22:13
4

تعرض أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية ابن خلدون ببونعمان التابعة للديرية الإقليمية بتيزنيت، لاعتداء من طرف احد التلاميذ .

وقدم الأستاذ المعتدى عليه شكاية إلى مصالح الدرك الملكي مرفقة بشهادة طبية ، وقد تم الاستماع اليه في محضر ، كما تم الانتقال إلى المؤسسة التعليمية ، لاستكمال إجراءات البحث في القضية .

وفي سياق خط القضية ، اصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بـيان تضامني مع الأستاذ الضحية ، ووصفت واقعة الاعتداء على الأستاذ ب”المأساوي، مطالبة الجهات المختصة كل من موقع مسؤوليته ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لصون كرامة نساء ورجال التعليم”.

وشدد البيان على” ضرورة حماية الاطر التربوية من كل أشكال العنف المادي والرمزي الذي يتعرضون له أثناء مزاولة مهامهم النبيلة”، مطالبة “المديرية الإقليمية بتيزنيت بتحمل مسؤوليتها القانونية في مؤازرة الأستاذ محذرين من الإذعان لأيّ ضغوطات لطي الملف على حساب كرامة الأستاذ”، وفق تعبير البيان.

2024-04-18 / 22:13
4

مقالات ذات صلة

الـUNTM يسائل الحكومة حول إجراءاتها لمواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا

2024-04-18 / 23:00

بنسعيد ..الشباب والثقافة في صلب مشروع تحقيق التنمية بالمغرب

2024-04-18 / 22:24

تحذير من أي إقصاء لرجال ونساء التعليم من مخرجات…

2024-04-18 / 21:39

درك زايو يوقف مجرم خطير محكوم غيابيا بـ20 سنة

2024-04-18 / 21:08

الرباط : سبع سنوات حبسا نافذا لمستخدمة اختلست اموال…

2024-04-18 / 20:51

الفاو : للمغرب تجربة غنية في ” الفلاحة والصيد…

2024-04-18 / 20:33

طنجة..اعتقال سارق “بطاريات” السيارات

2024-04-18 / 20:05

سفينة التدريب الالمانية “غورش” ترسو بميناء طنجة المدينة

2024-04-18 / 19:22

فيديرالية ..الاستثمار في قطاع كراء السيارات ” مخاطرة “

2024-04-18 / 18:34

هل تعمل “المياه والغابات” على فتح الأظرفة “إلكترونيا” سيرا…

2024-04-18 / 18:14

‫4 تعليقات

  4. وسيتدخل فاعلي الخير من أجل الصلح، ويسمح له الاستاذ، ويستمر التعدي على رجال التعليم ما دامت الأمور تنتهي هكذا

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى