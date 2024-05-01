فاس.. مدير الثانوية “المتحرش” بتلميذة يسلم نفسه للدرك الملكي
ع محياوي _ هبة بريس
قدم مدير ثانوية التقدم بعين الشقف بإقليم مولاي يعقوب بعد زوال يوم أمس الثلاثاء نفسه للدرك الملكي، بعدما وجهت له تهمة التحرش بتلميذة وهو يتحسس أجزاء من جسدها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والوتساب .
وحسب مصادر هبة بريس، فإن مدير الثانوية وبعدما ظل في حالة فرار منذ أن تفجرت فضيحة تحرشه بتلميذة بمكتبه وبحرم المؤسسة التعليمية، نهاية الأسبوع الماضي، قام اليوم بتسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي بعدما ضاق عليه الخناق.
وكان مقطع الفيديو وهو يتحرش بالتلميذة قد هز الرأي العام المحلي والوطني، ما دفع النيابة العامة المختصة لتحريك مسطرة المتابعة في حقه وإصدار مذكرة بحث وطنية .
وسبق للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم مولاي يعقوب، أن أعلنت عن توقيف المدير وتوقيف أجرته مباشرة بعدما وصل إلى علمها مقطع الفيديو.
7 تعليقات
مدير في مستوى غير أخلاقي..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.فتيات في مقتبل العمر يتعرضن التحرش..
تصرف صبياني مع مدير الثانوية جعله يفقد عمله ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اه رسالة الى كل مسؤول أن الله يمهل ولا يهمل..
حالة التلبس السيد المدير . القانون يقول لا يعذر أحد بجهله القانون..
مدير ثانوية تحرش بتلميدة عنده في الثانوية. استاد جامعي مستشار لوزير سابق نصاب. استغل نفوده. في المنصب نصب على مواطن مقابل توظيفه في الوزارة….. الله يدينا في الضوا كما يقول المثل.
بحال هدا منهوم كثير …خاصة مسؤولي المؤسسات في العالم القروي حيث الناس بسطاء مغلوبون لا يقدرون على الدفاع والترافع امام القانون وكذا الخوف من الفضيحة وعامل التربية والخجل.