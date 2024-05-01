طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نزول أمطار محليا رعدية بكل من منطقة طنجة، اللوكوس، الغرب والريف الغربي.

كما يتوقع أن تهم أمطار ضعيفة، كل من مناطق السايس، والأطلس المتوسط، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، واحتمالا منطقة الشاوية.

وسيكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تناثر الغبار بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وفي جنوب البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية بكل من مرتفعات الريف، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، وفي السهول الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين ناقص 1 و4 درجات بالهضاب العليا، وما بين 11 و17 درجة بسهول المحيط الأطلسي، وبالواجهة المتوسطية وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ستكون ما بين 4 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا شمال غرب البلاد، وارتفاعا بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وكذا بباقي السواحل.