الفاو : للمغرب تجربة غنية في ” الفلاحة والصيد البحري والغابات”

هبة بريس _ الرباط

أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو”، شو دنيو، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، راكم تجربة مهمة وغنية في عدد من المجالات الحيوية، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات.

وأشاد دنيو، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمشاريع والخبرات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، مثمنا الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لا سيما في ما يتعلق بتعزيز النظم الزراعية والغذائية على الصعيدين الوطني والإفريقي.

وتابع أن هذا اللقاء شكل مناسبة مهمة لبحث آفاق وفرص التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمغرب في المجال الفلاحي والغذائي، لافتا إلى “أننا نأمل في تعميق الشراكات والروابط، والاشتغال معا من أجل آفاق واعدة أكثر”.

يذكر بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها دنيو للمملكة بمناسبة احتضانها الدورة الـ 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، التي تجمع 54 وفدا، بما في ذلك أكثر من 40 وفدا برئاسة وزراء الزراعة الأفارقة، لتحديد الأولويات مع “الفاو” للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير جذري ومستدام في النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سيتولى رئاسة المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا لسنتين متتاليتين.