مجلس جهة الشرق ينضم الى برنامج الإنفتاح من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)

هبة بريس – وجدة

في إطار التنفيذ المشترك لبرنامج انفتاح جهة الشرق 2024-2025، انعقد صباح اليوم الخميس 18 ابريل الجاري مجلس الجهة، اشغال اجتماع اللجنة المختلطة المكلفة بتتبع اعداد تنفيذ برنامج الإنفتاح بحضور صليحة حاجي نائبة الرئيس لمجلس جهة الشرق.

وفي مستهل كلمتها، هنأت صليحة حاجي بقبول ملف مجلس جهة الشرق بالإنضمام الى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة(OGP Local) وكل من شارك في انجازه عبر عدة اجتماعات مسترسلة مع رؤساء الفرق المشكلة لمجلس الجهة، المصالح الممركزة والهيئات استشارية، عبر الارتكاز على اربعة محاور رئيسية، 1/ دعم الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور، 2/ التمكين الإقتصادي للنساء في وضعية هشة والاشخاص في وضعية إعاقة، 3/ ادماج قضايا الهجرة في التنمية، 4/ تيسير الولوج الرقمي الى المعلومة.

والى جانب اختيار جهة الشرق، فقد تم قبول الانضمام كل من جهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة العيون الساقة الحمراء وجماعة أكادير، إلى جانب 50 عضوا محليا جديدا يمثلون 34 دولة، وذلك من ضمن 138 مرشحا.

وسيمكن هذا الانخراط، الأعضاء الجدد من الانضمام إلى أزيد من 100 عضو حالي في البرنامج المحلي للمبادرة، والعمل مع شركائهم المحليين من المجتمع المدني من أجل الإعداد التشاركي لالتزامات من شأنها تعزيز الشفافية والشمولية والمشاركة المواطنة والمساءلة.

ويشكل هذا الانخراط، دليلا على رغبة مجالس كل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت وجهة العيون الساقية وجماعة أكادير على جعل الانفتاح والشراكة مع الفاعلين غير الحكوميين، رافعة هامة وذات أولوية للتنمية المحلية.