تقرير.. حوالي 5٪ من المغاربة يسكنون الفيلات و هم أكثر من سكان “الكاريانات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تراجعت أعداد المغاربة الذين يسكنون في منازل غير لائقة و خاصة “الكاريانات” وفق الأرقام و المعطيات الرسمية فيما ارتفعت أعداد المغاربة الذين باتوا يقطنون في فيلات فخمة و راقية.

المعطيات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها يتعلق بوضعية السكن في المغرب، حيث أكدت أن سكان الفيلات في المغرب أصبحوا أكثر من سكان “الكاريانات” في الوسط الحضري.

و حسب معطيات ذات التقرير، فإن أكثر من 4,5 في المائة من المغاربة تقطن على مستوى الفيلات أو شبه الفيلات بالوسط الحضري، و هي نسبة شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الماضية، حيث تجاوزت نسبة سكان “الكاريانات”.

و من خلال ذات المعطيات، فإن 3,1 في المائة من الأسر بالمناطق الحضرية تعيش في منازل غير لائقة، وهي النسبة التي تراجعت بعد أن كانت قبل عشر سنوات في حدود 5,2 في المائة.

مقابل ذلك، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 65 في المائة من الأسر المغربية بالوسط الحضري تعيش ضمن مساكن مبنية على الطريقة المغربية الحديثة، في وقت تقطن 17,5 في المائة من هذه الأسر على مستوى الشقق.

التقرير كذلك ، وضح بنية المنازل و الشقق التي يقطنها أغلب المغاربة، حيث أن ثلثي الأسر أي ما يناهز 67 في المئة تعيش ضمن منازل تتكون من غرفتين إلى ثلاث غرف.

أما فيما يتعلق بالشقق المكونة من غرفة واحدة فقط، فيصل معدل سكنها إلى حوالي 1,4 في المئة، في حين أن هذا المعدل يصل إلى 1,6 بالمناطق القروية، وإلى 1,3 شخص ضمن الغرفة الواحدة بالمناطق السكنية الحضرية.

المعطيات السابقة و أخرى، تؤكد بالملموس أن الوضعية الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة شهدت تحسنا مضطردا في السنوات الأخيرة، وسط توقعات باستمرار ذلك خاصة في ظل الدعم الذي باتت توليه السلطات المغربية بتعليمات مباشرة من عاهل البلاد لتوفير سكن لائق بالمغاربة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من المقاولين و المنعشين العقاريين باتوا يلجؤون في الآونة الأخيرة إلى بناء تجمعات سكنية مغلقة خاصة بالفيلات الاقتصادية و المتوسطة و ذلك في ظل الإقبال الكبير عليها و بالأخص من الطبقة المتوسطة.