المكتب الشريف للفوسفاط ينشئ رسميا شركة OCP Sport Development لتطوير أكاديميات الكرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشروع ضخم سيدخله المغرب في عالم التكوين، حيث سيتم توحيد المناهج من خلال تفويض تدبير الأكاديميات و مراكز تكوين الناشئين لشركة موحدة أنشأها المكتب الشريف للفوسفاط بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و عدد من المتداخلين.

و في هذا الصدد، أنشأ المكتب الشريف للفوسفاط شركة تحت مسمى OCP sport development، و هي شركة ستعنى بتدبير مراكز التكوين المتواجدة بالمغرب و التي كانت سابقا تابعا لأندية البطولة الاحترافية الأولى و الثانية.

و حصلت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط على الضوء الأخضر من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ANGSPE، لتشرع في إجراءات إنشاء فرع جديد للمجموعة المخصص لتطوير كرة القدم في المغرب.

وستستهدف الشركة المحدودة، التي مقرها الجديدة ويديرها اسماعيل اليوبي، بشكل خاص، المدن المجاورة للمواقع الصناعية والتعدينية للمجموعة، وهي خريبكة والجديدة وآسفي، و كذلك مراكز التكوين الكبيرة و المعروفة في المغرب.

وتهدف هذه الشركة الجديدة إلى إحداث وإدارة مراكز وأكاديميات تكوينية رفيعة المستوى، باستثمار أولي معلن قدره 378 مليون درهم، حيث يتوقع أن تساهم في إنتاج جيل جديد من اللاعبين الصغار في السن القادرين على الاحتراف في كبريات الدوريات العالمية.

الشركة تهدف أيضا لتطوير قطاع الرياضة بالمغرب، لاسيما قطاع كرة القدم، إلى جانب إنشاء نموذج جديد لتطوير كرة القدم، تحت إشراف الجامعة الملكية لكرة القدم، من خلال خلق دينامية فعالة بين مراكز التكوين والأندية الرياضية المحترفة

كما ستقوم الشركة بإنشاء وإدارة مراكز وأكاديميات التكوين ذات المستوى العالي، والتنقيب عن المواهب في سن مبكرة، إلى جانب تطوير مسار أكاديمي متميز، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ومد جسور شراكات مع مؤسسات رياضية عالمية مختصة.

هاته الشركة المملوكة بنسبة مائة بالمئة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط أنشئت برأسمال أولي قيمته 39 مليون درهم، حيث تم تقييم الاستثمار الأولي الذي سيتطلبه هذا المشروع في مبلغ 378 مليون درهم ممون بنسبة 60 بالمئة من الموارد الذاتية أو الشبه الذاتية و40 بالمئة من الديون البنكية.

وتطمح OCP Sport Development إلى تحقيق عائد داخلي للاستثمار يبلغ 5.4 بالمئة على مدى 25 سنة القادمة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن OCP يهدف عن طريق إحداث الشركة المذكورة المشاركة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في المجال الرياضي، بهدف تعزيز الحكامة وتوفير التكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية ذات جودة عالية.