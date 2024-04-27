طعنة على مستوى البطن تنهي حياة تلميذة بصفرو

ع محياوي _ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن حالة استنفار قصوى عرفتها مدينة صفرو يوم أوس الجمعة ، بعد دخول 3 تلميذات لمستشفى محمد الخامس مصابات بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تعرضهن لاعتداء شنيع بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر محلية، فإن جانحا اعترض سبيل تلميذات بحي بودرهم، طالبا منهن مرافقته إلى مكان مجهول وعند رفضهن اعتدى عليهن بسلاح أبيض على مستوى أنحاء أجسادهن.

ووفق ذات المصادر، فإن المستشفى استقبل أولا تلميذتين مصابتين على مستوى اليد والوجه، وبعد مرور لحظات التحقت تلميذة ثالثة بالمستشفى تعاني بدورها من جروح وخدش على مستوى البطن .

ووفق ذات المصدر، فإن التلميذة التي تعرضت لطعنة على مستوى البطن قد فارقت الحياة، صباح اليوم السبت بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وحسب مصادرنا، فإن التلميذة (ح.ت) التي تتابع دراستها بمستوى الأولى ثانوي علوم تجريبية بثانوية سيدي الحسين اليوسي، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها على مستوى البطن بطعنة على يد الجانح الذي اعترض سبيلها .

الحادث استنفر السلطات المحلية، ومصالح الأمن التي قادت حملة تطهيرية بحثا عن الجاني الذي يتواجد في حالة فرار الى حدود كتابة هذه الأسطر.