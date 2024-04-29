مراكش : الأمن يطيح ب 15 فرد بعصابة تستهدف سرقة السياح باستعمال الدراجات

2024-04-29 / 16:19
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في إطار استمرار الانخراط الأمني الذي تنهجه المصالح الأمنية في سبيل القضاء على ظاهرة السرقات بالخطف التي تستهدف السياح الأجانب بالقطاع السياحي والتي يستعمل فيها الجناة دراجات نارية صينية الصنع ومعدلة الخصائص التقنية.

واستمرارا للبحث في قضية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقات الدراجات النارية التي تم الإطاحة بها مسبقا ، والتي بلغ عدد الموقوفين على خلفيتها 8 أشخاص، في حين ظل البحث ساريا.

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المدينة العتيقة، على مستوى حي الفخارة، من إيقاف 6 أشخاص آخرين من باقي المتورطين في نفس القضية ليرتفع العدد إلى 15 شخص.

ولازال البحث جاري من اجل توقيف كافة الأفراد المفترضين الذي لهم ارتباط بهذه العصابة الاجرامية وتقديمهم للعدالة .
هذا وقد اعترف كل الجناة بالمنسوب إليهم، ليتقرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

2024-04-29 / 16:19
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