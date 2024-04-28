طعن شاب من رقبته وتركه أمام مستشفى محمد الخامس بطنجة

2024-04-28 / 14:49
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هبة بريس – مكتب طنجة

عمد مجهولون ليلة أمس السبت إلى التخلص من شاب أمام مدخل مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة وعليه آثار طعن على مستوى رقبته .

وقالت مصادر مطلعة ، أن عدد من الأشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة عمدوا إلى التخلص من الشاب أمام مدخل المستشفى على مرأى المارة والمرتفقين ، قبل أن يتم ادخال المعني بالأمر على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته .

وحلت المصالح الأمنية بالمستشفى حيث باشرت تحرياتها للوصول الى حيثيات وظروف التخلص من الشاب بتلك الطريقة وتحديد هوية الاشخاص الذين كانوا برفقته على متن السيارة.

2024-04-28 / 14:49
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