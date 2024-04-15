مؤشرات بوجود حقل ضخم من الغاز تعجل بانطلاق أشغال التنقيب بساحل العرائش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مؤشرات ايجابية تلك التي تم اكتشافها بساحل العرائش و التي تدل على وجود حقل ضخم من الغاز الطبيعي، الأمر الذي عجل على ما يبدو بمضاعفة أشغال الحفر و التنقيب بالمنطقة.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، عن استكمال إجراءات إبرام الشراكة مع مجموعة “إنرجيان” و حصولهما على التراخيص الحكومية والتنظيمية اللازمة من طرف المملكة المغربية لبدء أشغال التنقيب بساحل العرائش.

هاته الشراكة تأتي لتعزيز و تقوية أشغال التنقيب بالمنطقة في ظل وجود مؤشرات إيجابية على أن المنطقة غنية بالغاز الطبيعي، حيث سيتم ضخ رساميل مالية مهمة من طرف الشركتين بغاية التنقيب.

و وفق أرقام تم نشرها سلفا، فقد حصلت “شاريوت” على 10 ملايين دولار أمريكي كدفعة أولى من “إنرجيان” بعد إتمام الصفقة، وقد تم توقيع عقد حفر مع شركة ستينا لاستخدام وحدة الحفر “ستينا فورث” في الحفر التقييمي وتطوير بئر تقع شرق حقل غاز أنشوا، بالإضافة إلى بئر إضافية اختيارية داخل منطقة رخصة ليكسوس.

و ستجرى عملية الاختبار بعد أسابيع من انتهاء عمليات الحفر، وتهدف العملية إلى تقييم الخزانات المتواجدة حاليا، وستشمل كذلك اختبار التدفق للموارد غير المحفورة المحتملة بهدف زيادة تنمية الموارد المتاحة إلى أكثر من 30 مليار متر مكعب.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عديد الشركات العالمية المعروفة في التنقيب عن الغاز و المعادن الطاقية قد تحصلت على تراخيص تنقيب في مناطق مختلفة من المملكة المغربية و هو ما سيسمح لها بتوسيع أنشطتها للبحث عن الغاز الطبيعي يعدما برزت مؤشرات إيجابية في عمليات التنقيب الأولى.