المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

يشارك وفد مغربي في الاجتماع الخاص رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تنطلق أشغاله اليوم الأحد في الرياض تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى الذي تعقد أشغاله على مدى يومين، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة زكرياء حشلاف، ومدير التواصل والتعاون الدولي والشراكات بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية زكريا فرحات والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إيمان بلمعطي.

ويشهد هذا الاجتماع الرفيع المستوى على الأهمية التي يوليها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحوارات الدولية والتعاون العالمي من أجل مستقبل اقتصادي وبيئي أكثر استدامة.

وتستضيف مدينة الرياض الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة 1000 من رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة