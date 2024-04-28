البنك الإسلامي للتنمية يخصص 418 مليون دولار لتعزيز الطاقة والأمن الغذائي

بالعاصمة الرياض انطلقت أشغال اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 من 27 إلى 30 من شهر ماي، بحضور وزراء المالية و صناع القرار وخبراء التمويل الإسلامي، ويتزامن هذا الحدث مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، الذي يحتفل بمرور 50 عامًا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 57 دولة عضو.

وتناولت المناقشات في اليوم الأول، قضايا ملحة تتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، والتعاون جنوب – جنوب ، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن البنك الاسلامي للتنمية تخصيص ازيد من 400 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء.

ضمن أهدافه الرئيسية يسعى البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء ، بينها المملكة المغربية التي يعتبرها البنك شريكا أساسيا في برامجه التنموية و تقدر تمويلات البنك في المملكة المغرب بحوالي 7 ملايير دولار ، تشمل العديد من القطاعات الحيوية، كالطاقات المتجددة والبنيات التحتية.

في ديسمبر الماضي تم الاتفاق على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لـ “مشروع انشاء الطريق السريع الرابط بين جرسيف والناظور” مشروع يهدف الى المساهمة في تحسين ربط المنطقة الشرقية ومجمع ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال استكمال انشاء طريق سريع مزدوج يضم 17 جسرا و53 جسرا علويا بحلول عام 2029.