أزيد من مليون زائر و19 اتفاقية.. أبرز أرقام المعرض الدولي للفلاحة

2024-04-29 / 11:23
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في ما يلي أبرز الأرقام التي سجلتها الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة ما بين 22 و28 أبريل الجاري بمكناس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس:

• 1.125.294 زائرا

• 70 بلدا مشاركا

• 1500 عارض

• 45 وفدا أجنبيا بقيادة 22 وزيرا

• 41 ندوة علمية

• توقيع أكثر من 19 اتفاقية

• تسليم 83 جائزة للتميز:

– 12 لأفضل العارضين

– 32 لأفضل مربي الماشية

– 12 لأفضل الوحدات الإنتاجية

– 12 لأفضل جودة زيت الزيتون البكر الممتازة

– 8 لأفضل الأعمال الصحفية في المجال الفلاحي والقروي

– 7 للمنتجات المجالية المتميزة

• اعتماد أكثر من 680 ممثلا للمنابر الإعلامية

2024-04-29 / 11:23
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