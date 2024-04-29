أزيد من مليون زائر و19 اتفاقية.. أبرز أرقام المعرض الدولي للفلاحة

في ما يلي أبرز الأرقام التي سجلتها الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظمة ما بين 22 و28 أبريل الجاري بمكناس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس:

• 1.125.294 زائرا

• 70 بلدا مشاركا

• 1500 عارض

• 45 وفدا أجنبيا بقيادة 22 وزيرا

• 41 ندوة علمية

• توقيع أكثر من 19 اتفاقية

• تسليم 83 جائزة للتميز:

– 12 لأفضل العارضين

– 32 لأفضل مربي الماشية

– 12 لأفضل الوحدات الإنتاجية

– 12 لأفضل جودة زيت الزيتون البكر الممتازة

– 8 لأفضل الأعمال الصحفية في المجال الفلاحي والقروي

– 7 للمنتجات المجالية المتميزة

• اعتماد أكثر من 680 ممثلا للمنابر الإعلامية