سوق الصرف .. الدرهم يتراجع مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل تراجعا مقابل الأورو بنسبة 0,46 في المائة، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 19 أبريل 2024، ما مقداره 359,4 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، وشبه مستقر على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أبريل 2024، بلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 130,8 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 49,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت قيمتها على التوالي 50,6 و30,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 24 أبريل (تاريخ الاستحقاق 25 أبريل)، ضخ البنك مبلغ 43,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 0,8 في المائة، من 18 إلى 24 أبريل، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجع مؤشرات قطاعات ” المشاركة والإنعاش العقاريين ” بنسبة 6,7 في المائة، و” شركات التوظيف العقاري ” بنسبة 3,3 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 0,6 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات “التعدين” و”شركات المحافظ والشركات القابضة” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 1 في المائة و18 في المائة.