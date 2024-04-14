رئيس الحكومة البلجيكية يحل بالمغرب لحضور اجتماع اللجنة العليا المشتركة

حل رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، مساء اليوم الأحد بالرباط، في زيارة للمملكة يترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغرب-بلجيكا.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط-سلا، وجد السيد دي كرو، الذي يقود وفدا حكوميا هاما ورجال أعمال، في استقباله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وبعد أن استعرض تشكيلة من حرس الشرف التابعة للقاعدة الجوية الملكية الأولى أدت التحية، تقدم للسلام على السيد دي كرو، على الخصوص، عامل عمالة سلا، عمر التويمي، وعمدة مدينة سلا، عمر السنتيسي، وسفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر، وسفيرة بلجيكا بالمغرب، فيرونيك بوتي.

وخلال هذه الزيارة، سيجري رئيس الوزراء البلجيكي مباحثات مع رئيس الحكومة، كما سيعقد الوزراء البلجيكيون الذين يرافقون السيد دي كرو، جلسات عمل مع نظرائهم المغاربة تهم على الخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وستتوج هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين تهم مجالات مختلفة.

ويرافق رئيس الوزراء البلجيكي خلال هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص نائب رئيس الوزراء، وزير العدل، بول فان تيغشيلت، ووزيرة الداخلية، أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية، حاجة لحبيب، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، ورئيسة لجنة الإدارة بوزارة الشؤون الخارجية، ثيودورا غينتزيس.

كما يرافق رئيس الوزراء البلجيكي خلال هذه الزيارة المدير العام لمكتب الأجانب ، فريدي روزمونت، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية، إريك سنوك، ووفد هام من رجال الأعمال سيشارك في منتدى الأعمال المرتقب يوم الثلاثاء المقبل بالدار البيضاء.