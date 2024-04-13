ارتفاع قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، ارتفعت بنسبة 2 في المائة إلى حوالي 3 مليارات درهم برسم الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024.

وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن هذه المنتجات بلغت من حيث الوزن 181.280 طن، لتسجل انخفاضا بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وبحسب الأصناف، انخفضت قيمة الكميات المفرغة من المحار والقشريات والأسماك السطحية بنسب بلغت على التوالي 67 في المائة إلى 15 طن، و30 في المائة إلى 1.799 طن، و21 في المائة، إلى 126.056 طن. وفي المقابل سجلت الكميات المفرغة من الطحالب والأسماك البيضاء تراجعا على التوالي إلى 4.042 طن و25.455 طن.

وسجلت الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى 23.913 طن.

وبحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند نهاية مارس 2024، ما يعادل 4.363 طن، أي بانخاض بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 8 في المائة إلى 218,6 مليون درهم.

ومن جهتها، انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي، من حيث الكمية، بنسبة 14 في المائة إلى 176.917 طن. كما ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 1 في المائة إلى حوالي 2,75 مليار درهم.