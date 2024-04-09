الملك يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالبيضاء

2024-04-09 / 20:13
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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيؤدي، غدا الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسجد المحمدي بحي الأحباس بمدينة الدار البيضاء.

وفيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك، يوم غد الأربعاء فاتح شوال 1445 هـ موافق 10 أبريل 2024 م بالمسجد المحمدي بحي الأحباس بمدينة الدار البيضاء.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

2024-04-09 / 20:13
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