دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

هبة بريس

أعلنت السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات أن الثلاثاء 09 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

وهو ما أعلنته كذلك لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر.

وفي وقت سابق، رجح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن يحل عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول، باعتماد رؤية الهلال.

وكتب المركز على حسابه في موقع “إكس”، أن الدول التي بدأت شهر رمضان الإثنين 11 مارس، ستتحرى الهلال الإثنين 8 أبريل، لكن رؤيته في ذلك اليوم “مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها”.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن عيد الفطر سيكون الأربعاء المقبل، موضحا أن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يوما.