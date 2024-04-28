تعزية في وفاة شقيقة هشام رحيل مدير ديوان وزير الصحة

2024-04-28 / 23:32
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ببالغ الحزن والاسى تلقينا في ” هبة بريس” نبأ وفاة المشمولة برحمة الله شقيقة الأستاذ هشام رحيل مدير ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس السبت 17 شوال 1445هـ الموافق لـ27 يوليوز 2024م، بعد معاناة مع المرض،

وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة الى الاستاذ هشام رحيل وأفراد أسرته، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

2024-04-28 / 23:32
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