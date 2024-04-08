الأوقاف .. مراقبة هلال شهر شوال ستكون الثلاثاء

2024-04-08 / 18:20
7

هبة بريس _؛ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان المعظم 1445 هـ الموافق لـ 9 أبريل 2024.

2024-04-08 / 18:20
7

مقالات ذات صلة

دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

2024-04-08 / 16:55

السعودية تعلن الاربعاء أول أيام عيد الفطر

2024-04-08 / 16:37

“أجواء ليلة القدر المباركة بحاضرة القصر الكبير”

2024-04-07 / 09:58

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني حفلا دينيا إحياء لليلة…

2024-04-06 / 22:41

حفو: مسجد محمد السادس بأبيدجان شيد على الطراز المغربي 

2024-04-06 / 12:45

الملك يترأس حفل إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني

2024-04-06 / 12:30

التعصيب … يخالف الشرع ويحرم المرأة من الحماية الاجتماعية

2024-04-05 / 17:06

مطالب للتوفيق بمواجهة ظاهرة جمع التبرعات أمام أبواب المساجد

2024-04-03 / 20:20

المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 20…

2024-04-02 / 14:27

الملك يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-04-01 / 16:00

‫7 تعليقات

  1. عيد مبارك مسبقا عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بألف خير وصحة .

    رد

  2. أعاده الله عليكم جميعا بالخير والبركات والرحمة والمغفرة اللهم اجعل دخول شهر شوال نصراً لإخواننا في فلسطين يارب.

    رد

  3. أتمنى لكم عيد الفطر عيداً سعيدا بإذن الله تعالى وادخله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده وأبعد عنه كل مكروه وسوء.

    رد

  4. في يوم العيد يجب عليكم زيارة الاقارب والأصدقاء والجيران صلة رحم كي يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير.

    رد

  5. بدخول عيد الفطر آللهم فرج على اخواننا في فلسطين وعلى الأمة الإسلامية أينما كانوا واجعله عيداً مباركاً مليئ بالخير والبركة والسعاة الدائمة ..

    رد

  7. شهر رمضان المبارك أكيد سيستوفي 30 يوم وسيكون اول يوم العيد هو يوم الخميس بإذن الله تعالى أعاده الله عليكم جميعا بالخير والبركة وعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالصحة والعافية يارب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى