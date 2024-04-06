حفو: مسجد محمد السادس بأبيدجان شيد على الطراز المغربي 

2024-04-06 / 12:45
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هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس، افتتح يوم أمس الخميس، مسجد محمد السادس بأبيدجان.

ويمتد هذا الصرح الديني على مساحة 25 ألف متر مربع، ويشمل قاعة للصلاة بطاقة استيعابية تناهز 7000 مصل، وكذا قاعة للندوات ومكتبة ومركبا تجاريا وفضاءات خضراء ورواقا إداريا ومسكنا للإمام وموقفا للسيارات.

شكيب حفو ، رئيس قسم البناء بوزارة الإقاف والشؤون الاسلامية، أكد الأشغال الأساس للمسجد، عرفت استخدام خرسانات فولاذية تتضمن حوالي 550 عمود مطمور بعمق يتراوح بين 30 و39 مترا.

وبخصوص الأشغال الثانوية، أضاف حفو، أن المسجد تميز بمكونات زخرفية غنية من الزليج المغربي التقليدي، والجبص والخشب المنقوش والنحاس، صنعتها وأبدعتها أيادي صناع وحرفيين مغاربة على الطراز المغربي الأصيل.

كما تميز المسجد بوجود صومعة كبيرة، شيدت على علو يصل إلى 69 مترا، تعد الأطول من نوعها في أبيدجان.

هذا ويذكر أنه تم إعطاء انطلاقة أشغال تشييد مسجد محمد السادس بأبيدجان على يد أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، مرفوقا بالسيد حسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، يوم الجمعة 3 مارس 2017

2024-04-06 / 12:45
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