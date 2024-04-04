مأساة ريان تتكرر في مصر.. وفاة شاب سقط في بئر عميق

شهدت قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، فاجعة إثر وفاة شاب سقط في بئر بالظهير الصحراوي الغربي وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان.

وتعمل القوات على استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقه مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط الشاب الذي يبلغ من العمر 30 سنة في بئر مياه جوفية مهجورة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.