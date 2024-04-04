مأساة ريان تتكرر في مصر.. وفاة شاب سقط في بئر عميق
شهدت قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، فاجعة إثر وفاة شاب سقط في بئر بالظهير الصحراوي الغربي وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان.
وتعمل القوات على استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.
وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقه مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.
وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط الشاب الذي يبلغ من العمر 30 سنة في بئر مياه جوفية مهجورة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمه
لا اله إلا الله
اللهم ارحمه واغفر له
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيد بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة.
كان عليهم ردمه حتى لا يسبب خطر على الناس وبالاخص الأطفال الصغار . كما حصل لهذا الشاب رحمه الله وغفر له وجعله الله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ألم ياخذوا درسا قاسيا من مأساة المؤلمة والمحزنة الطفل ريان رحمه الله كان على جميع الدول العربية الإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار ولا تعد ولا تكرر مرة أخرى ، رحم الله الشاب وادخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.