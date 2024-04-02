الجيش الإسرائيلي يعترف باقترافه “خطأ جسيماً” أدّى لمقتل عمال إغاثة بغزة

2024-04-02 / 23:39
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اعترف الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء بأنّه اقترف “خطأ جسيماً” بتنفيذه غارة جوية في قطاع غزة ليل الإثنين أدّت لمقتل سبعة عمّال إغاثة من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” غير الحكومية ومقرّها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في رسالة عبر الفيديو إنّ “هذا الحادث كان خطأً جسيماً”، موضحاً أنّ ما جرى “كان خطأً أعقب عملية تحديد (هوية هدف) خاطئة حصلت ليلاً، أثناء حرب، في ظروف معقّدة للغاية. ما كان ينبغي (لهذا الخطأ) أن يحدث”.

2024-04-02 / 23:39
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