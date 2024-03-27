مصرع ستينية سقطت من الطابق الثالث لعمارة سكنية بطنجة

2024-03-27 / 15:07
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقيت سيدة في الستينات من العمر مصرعها ليلة أمس الثلاثاء ، إثر سقوطها من أعلى الطابق الثالثة لعمارة سكنية تتواجد بمنطقة “النجمة” وسط مدينة طنجة .

وقالت مصادر ، إن الهالكة تبلغ من العمر 62 سنة سقطت من شرفة شقتها نحو فناء شقة إخرى في الطابق الارضي تلقى مصرعها على الفور متأثرة بالاصطدام القوي مع الارض .

وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية، حيث تم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات، فيما فتحت المصالح الأمنية بحثا في الحادث.

2024-03-27 / 15:07
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