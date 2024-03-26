جث..ة ثلاثيني تستنفر درك تاونات

2024-03-26 / 23:54
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ع محياوي _ فاس

عثر مواطنون على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره على مستوى طريق سد الساهلة بإقليم تاونات.

وقال مصدر، هبة بريس أنه فور علمهم بالواقعة، حلت على الفور بعين المكان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتاونات للقيام بالمتعين بتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث قامت بمسح شامل لمكان جثة الهالك وجمع المعطيات الكاملة التي من شأنها أن تساعدهم في البحث القضائي .

ورجحت مصادرنا، أن الهالك قد يكون تعرض لعملية تصفية جسدية، خاصة وأنه وجدت على جثته كدمات، وجروح غائرة على مستوى العنق والرأس.

وقد تم نقل جثة الهالك ، صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتاونات ، قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة حيثيات الواقعة .

2024-03-26 / 23:54
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