معبر باب بني انصار.. إحباط إدخال مسدس و51 رصاصة إلى مليلية المحتلة

2024-03-26 / 15:30
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تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب بني انصار مليلية، صبيحة الإثنين 25 مارس الجاري، من إحباط إدخال مسدس من عيار 9 ملم و51 رصاصة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد حامت شكوك حول شاب كان يقود سيارة من طراز “بي إم دبليو” مرقمة بفرنسا، مما دفع العناصر الجمركية إلى إخضاعها لعملية تفتيش دقيق أسفرت عن العثور على المسدس والرصاصات مخبأة وسط أغراض السائق.

وتضيف المصادر ذاتها، أنه تم إنجاز محضر الحجز وتسليم الشاب المغربي الجنسية المقيم بفرنسا لمصالح الشرطة القضائية لمباشرة التحقيق معه بشأن الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

2024-03-26 / 15:30
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