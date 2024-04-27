معاد شنتير يتصدر نتائج إنتخابات هيئة المهندسين المعماريين بجهة فاس- مكناس وإقليم جرسيف

خاضت هيئة المهندسين المعماريين بجهة فاس مكناس وإقليم جرسيف اليوم السبت 27 أبريل الجاري ،انتخابات تهم تجديد أعضاء المكتب الجهوي الممتد لثلاث سنوات، وفقا لقانون 16/89 المتعلق بممارسة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وتبعا للقانون الداخلي لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب.

وعن واقع ممارسة الهندسة المعمارية بمجال اختصاص الهيئة، ومن خلال التقرير الأدبي، في شقه المتعلق بالدراسة التشخيصية والتحليلية التي قام بها المجلس، فقذ كشف بالأرقام عدد المهندسين المعماريين وعدد المشاريع المرخصة، كما سلط الضوء عن واقع انتاج المجال المبني في كل أقاليم جهة فاس مكناس وإقليم جرسيف، مسلطا الضوء على عدد المشاريع ونوعيتها والمساحات المبنية وحصة المهندسين المحليين والوافدين، بالإضافة إلى العقود التي يتم التصريح بها سنويا بالأقاليم السالف ذكرها و مساحة المجال المبني وغيرها .

كما عرف الجمع العام انتخابات ديمقراطية بواسطة الاقتراع السري المباشر و بحضور جميع المهندسين المعماريين بأقاليم فاس مكناس تازة إفران جرسيف تاونات صفرو الحاجب وبولمان، والتي أسفرت عن تبوأ المهندس المعماري الشاب معاد شنتير المرتبة الأولى بحصوله على أغلب الأصوات المعبر عنها.

هذا وقد اختتمت فعاليات الجمع العام بنقاش بناء مع تبادل للأفكار والرؤى بين الحضور.

جدير بالذكر، أن هيئة المهندسين المعماريين بجهة فاس مكناس وإقليم جرسيف ستعقد يوم الجمعة 7 ماي المقبل، اجتماعا لتعيين المكتب المسير الجديد.