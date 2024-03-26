دحان بوبرد: “مهنيو قطاع تعليم السياقة طالبوا بإعادة النظر في بنك الأسئلة لكن بعقلنة”

رباب نوي – هبة بريس

قال دحان بوبرد رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة في تصريح خص به ” هبة بريس ” إن نسبة الرسوب التي بلغت 99 في المائة، في امتحان نيل رخصة السياقة هي سابقة من نوعها في تاريخ قطاع السياقة بالمغرب ، مردفا أن رسوب هذه النسبة الكبيرة جدا لم يكن متوقعا، وربما حدث هناك عطب تقني.

كما أكد بوبرد في معرض جوابه على سؤالنا بخصوص موقف أرباب مدارس تعليم السياقة من بنك الأسئلة الجديد، أن الهيئات والمهنيين هم من طالبوا وزارة النقل واللوجستيك السابقة بإعادة النظر في بنك الأسئلة التي كانت معتمدة في الأمس القريب، أي منذ سنة 2004 إلى غاية 2024، والتي أصبحت في نظرهم كمهنيين متجاوزة لدرجة أن المترشح يكتفي فقط بحفظ تلك الأسئلة التي هي عبارة عن “PDF ” ويتمكن من النجاح بسهولة في الامتحان دون استيعابه لمفاهيم قواعد السير والسلامة الطرقية، مشيرا أن المهنيين مع الإصلاح ومع إعادة النظر في بنك الأسئلة لكن في حدود عقلنة هذه الأخيرة.

وختم الفاعل المهني ذاته تصريحه، بضرورة اشراك لجنة مكونة من المهنيين تراجع بنك الأسئلة الجديد لتقف على مكامن الخلل فيه سواء من حيث نوعية الأسئلة أو طريقة طرحها على المترشح، كما عمدت وكالة ” النارسا ” على اشراك لجنة مكونة من عناصر الأمن و الدرك الملكي و الوقاية المدنية، متسائلا عن السبب وراء عدم إشراك المهنيين في هذه اللجنة.