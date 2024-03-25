في رمضان .. كيف تصطاد فوائد الصيام

يؤدي المسلمون ركن من أركان الإسلام وهو الركن الذي يطل علينا ببركا ويفيض فيه ربنا برحماته وبالعتق من نيرانه

قال الله تعالى معظما شهر رمضان ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(، وقال تعالى ) شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”

وخلال هذا الشهر الكريم المليء بالفضائل، يريدنا الله تعالى ان نصومه ونقومه إيمانا واحتسابا واستغلال ساعاته في العبادة لنجني اكثر الحسنات .

ولكي نكون جميعا من الفائزين يوصي السلف الصالح بالحرص على الاتي .

اعقد العزم على صوم الشهر كاملاً متوكلاً على الله عزوجل ومستعيناً به ولا تلتفت إلى الشائعات التي يطلقها بعض القوم

– يجب إلزام النفس بالتقوى ؛ فرمضان مدرسة للمتقين. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(سورة البقرة: 183) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))(رواه البخاري 1903).

صلة الأرحام: بادر بصلة رحمك، واحذر أشد الحذر من قطعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟، قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)(سورة محمد: 22) (رواه البخاري). والواصل المكافئ هو من إذا قطعوه ارحامه وصلهم..

سلامة اللسان: لنبتعد عن كل غيبة وعن كل نميمة، قيل للشافعي فلان يذكرك بسوء فقال له : ان صدقت فأنت نمام وإن كذبت فأنت فاسق..

يجب الاقبال على تلاوة القرآن وختمه و لتكن تلاوته سلسة وختمته عليك يسيرة فابدأ في وضع برنامج لذلك وقسم الختمة على أوقاتك

يرجى تعويد اللسان أن يكون رطبا بذكر الله فلا تفتر عن الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل فما أيسرها من عبادة وما أكبر أجرها عند الله.

الابتعاد عن السهر والنوم مبكرا والاستيقاظ قبل الفجر بساعة أو أكثر مع التدربعلى قيام الليل ومناجاة الله في السحر