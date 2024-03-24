انــ..ـتحار ” عون سلطة ” في ظروف غامضة بميدلت

كشفت مصادر أن عون سلطة برتبة “شيخ” بدوار آيت موسى وعلي، ناحية اغبالو اسردان دائرة بومية اقليم ميدلت ، انتحر شنقا بإسطبل منزله، في ظروف يحيط بها الغموض، وشكلت موضوع بحث قضائي لدى المصالح الأمنية المختصة.

وحسب نفس المصادر ، فقد تم العثور على الهالك جثة معلقة بحبل ملفوف حول عنقه، ومربوط بسقف إسطبل منزله الموجود بدوار آيت موسى اوعلي.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي ببومية والوقاية المدنية والسلطة المحلية إلى المكان لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع حفظ الجثث بميدلت. وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع جثة الهالك للتشريح ، وذلك لفائدة البحث القضائي في النازلة من أجل تحديد ظروف وملابسات انتحار عون السلطة.

وخلفت واقعة انتحار عون سلطة داخل منزله، صدمة كبيرة لدوار “أيت موسى أوعلي”، باعتبارها أول حالة انتحار يشهدها سكان الدوار منذ عقود.