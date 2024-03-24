طنجة..مصرع عنصر من الوقاية المدنية وفتاة إثر حادثة سير مروعة

لقي شاب في العشرينات من العمر وفتاة مساء أمس السبت، مصرعهما إثر حادثة سير مروعة وقعت على مستوى طريق أشقار بمدينة طنجة .

وبحسب مصادر الموقع فالأمر يتعلق بشاب ينتمي لجهاز الوقاية المدنية كان رفقة خطيبته على متن دراجة نارية قبل أن يتعرضا لحادث خطير إثر اصطدام عنيف مع سيارة خفيفة.

واصيب سائق السيارة بجروح نقل على اثرها الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة كما حضرت المصالح الأمنية الى عين المكان حيث قامت بتحرير محضر في الحادث المأساوي .