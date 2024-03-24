ليبروفيل : هبة مغربية عبارة عن مجموعة كبيرة من نسخ المصحف الشريف

منحت المملكة المغربية هبة عبارة عن مجموعة كبيرة من نسخ المصحف الشريف لمسجد الحسن الثاني بليبروفيل.

وقد تم تسليم هذه الهبة من قبل سفير صاحب الجلالة بالغابون عبد الله الصبيحي، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى وفاة أب الأمة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، والتي تتزامن مع العاشر من رمضان الأبرك.

كما تأتي هذه الهبة خلال شهر التقوى والكرم، الذي يقبل فيه المسلمون أكثر على قراءة القرآن الكريم.

ويكتسي تسليم هذه النسخ من المصحف الشريف إلى مسجد الحسن الثاني بليبروفيل أهمية خاصة، على اعتبار أنه يساهم في تعزيز الروابط الروحية والثقافية بين البلدين ويجسد القيم الأساسية للإسلام، من قبيل التضامن والسلام والتسامح.

ومن شأن هذه المبادرة، التي تؤكد على مدى جودة العلاقات التاريخية بين المغرب والغابون، المساهمة في تعزيز الفهم الحقيقي للإسلام، على أساس مبادئ الأخوة والاحترام المتبادل.