حادث كوركوس الارهابي ..حداد وطني على ضحايا الهجوم

2024-03-24 / 09:45
0

تشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعة “كروكوس سيتي” في ضواحي العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، أمس السبت.

ويتم إعلان أيام الحداد في روسيا ليس فقط بسبب الهجمات الإرهابية، ولكن أيضا بعد الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى الأخرى، التي خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا، وكذلك بعد وفاة الرؤساء..

وفي يوم الحداد، يتم تنكيس الأعلام الوطنية وتلغى جميع الفعاليات الثقافية والترفيهية، كما لا تبث القنوات التلفزيونية البرامج الإعلانية والترفيهية

2024-03-24 / 09:45
0

مقالات ذات صلة

ألمانيا تتعهد بإيواء 147 شخصاً من غزة لـ”حماية مصالحها…

2024-03-24 / 11:05

بداية عملية التصويت لاختيار الرئيس الخامس للسنغال

2024-03-24 / 10:40

رسميا: إسبانيا تعترف برخص السياقة المهنية المغربية باجتياز امتحان…

2024-03-23 / 23:03

حماس تعلن وفاة رهينة اسرائيلي جراء “نقص الدواء والغذاء”

2024-03-23 / 19:59

بوتين: منفذو هجوم كروكوس حاولوا الهروب لأوكرانيا

2024-03-23 / 13:22

هجوم موسكو.. اعتقال 11 شخصا وارتفاع أعداد الق.تلى

2024-03-23 / 11:10

هاري وميغان ماركل يوجهان رسالة لكيت ميدلتون بعد إصابتها…

2024-03-23 / 09:58

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا…

2024-03-22 / 21:18

السعودية تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

2024-03-22 / 21:10

هجوم موسكو …ارتفاع عدد الق..تلى إلى 40 قتيلا و100…

2024-03-22 / 20:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى