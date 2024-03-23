الملك يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس اليوم السبت 12 رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 23 مارس 2024م بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، السيد مصطفى البحياوي، أستاذ كرسي التفسير بالكراسي العلمية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع” عرض الأمانة بين ميثاق الفطرة وكمال الشرعة”.

وبُث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.