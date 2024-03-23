حادثة سير مروعة بين سطات والبروج تخلف ق.تيلا ونفوق رؤوس أغنام

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير خطيرة عرفتها الطريق الرابطة بين سطات والبروج على مستوى جماعة بني خلوك صباح اليوم السبت، خلفت قتيلا على الفور، فيما أصيب شخص آخر بجروح وصفت بالبليغة، إضافة إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الأغنام.

في تفاصيل الواقعة وحسب معلومات اولية، فإن الفاجعة نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة كبيرة الحجم من نوع 207 محملة برؤوس الأغنام قادمة من السوق الأسبوعي للمواشي سبت سطات في اتجاه مدينة البروج، مع شاحنة من الحجم الكبير ” رموك”، إضافة إلى دراجة نارية، ضمن حادثة سير غريبة الأطوار لازال البحث جاريا عن السبب الرئيسي لوقوعها لترتيب الجزاء.

أفراد عناصر الدرك الملكي بمنطقة البروج ومعهم عناصر الوقاية المدنية، انتقلوا إلى عين المكان، حيث تم اجلاء جثة القتيل صوب مستودع الأموات، فيما تم نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الضرورية، وتوقيف سائق الشاحنة ” رموك” للتحقيق معه، هذا في الوقت الذي اختفى فيه سائق الدراجة في ظروف غامضة حيث لازال البحث جاريا لتحديد هويته ووجهته.