فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا في جرائم العنصرية

ارتفعت الجرائم ذات الطابع العنصري المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 % في العام 2023 في فرنسا مقارنة بـ 2022، بحسب تقرير لوزارة الداخلية.

ووفق خدمة الإحصاء التابعة للوزارة فقد أحصت الشرطة والدرك في العام 2023 “حوالي 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إتني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة”.

وأشارت الخدمة إلى “تسارع واضح لهذه الجرائم والمخالفات في نهاية العام” في سياق من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع عدد الأعمال المعادية للسامية المسجلة في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022..

وأوضح التقرير أنّ “هذه الزيادة لوحظت بشكل أكثر دقة اعتباراً من أكتوبر، مع بقاء نسبة الجرائم عند المستوى المرتفع نفسه في وفمبر قبل أن تسجل انخفاضا في ديسمبر”.