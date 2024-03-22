تقرير.. أكثر من نصف العمال في المغرب يشتغلون دون عقود رسمية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح تقرير نشرته المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف العمال و المستخدمين في المغرب يشتغلون دون عقود رسمية.

و أكد التقرير أن أكثر من نصف المستأجرين و نسبتهم %51,9 لا يتوفرون على عقود عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، فيما أكثر من الربع و بالضبط %26,7 يتوفرون على عقود ذات مدة غير محدودة، بينما نسبة %14,9 من العماب يتوفرون على عقود ذات مدة محدودة و %6,5 على عقود شفوية.

و كشف تقرير المندوبية أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل، ترتفع إلى %72,5 بالوسط القروي و %44,4 بالوسط الحضري، وتقدر هذه النسبة ب %36,2 لدى النساء مقابل %55,9 لدى الرجال، ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقود.