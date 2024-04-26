سيام 2024.. تربية البقر الحلوب والتحديات المناخية محور نقاش “سنطرال دانون”

في إطار الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2024 SIAM، نظمت سنطرال دانون مائدة مستديرة حول الممارسات المبتكرة في قطاع تربية البقر الحلوب استجابةً لتغير المناخ. عُقد الحدث بعنوان” تربية البقر الحلوب والتغيرات المناخية: أي ممارسات مستدامة؟ “.

وضمت المائدة المستديرة التي أدارتها شيرين زياني، خبيرة رائدة في مجال التنمية المستدامة ، متخصصين مثل نوفل روديس، مدير وحدة أعمال Al Moutmir Business Unit – UM6P ، بدر بنجلون، باحث في علم الجينوم الحيواني بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب ورئيس المركز الجهوي للبحوث بالرباط ، المصطفى الحبيب، مدير شركة توربا المغرب، إيمانويل مارشانت، نائب رئيس برنامج Donone Ecosystem في أفريقيا – مجموعة دانون، فاطمة الزهراء، مديرة أولى للنمو والابتكار – AgriEdge UM6P، جوليا تاتين، مطورة أعمال زراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهال بونعيم، مديرة المشاريع.Fondation Crédit Agricole

وتناولت النقاشات أهمية اعتماد الطاقات المتجددة وممارسات إعادة التدوير الفعالة لتحسين تدوير الموارد. وشدد المشاركون على ضرورة دمج المحاصيل العلفية المتينة والموفرة للمياه للحفاظ على الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد المائية الحيوية. كما تم أيضا تسليط الضوء على دورالرقمنة والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، صرح رشيد خطاط، الكاتب العام لشركة سنطرال دانون، قائلاً:” شكلت هذه المائدة المستديرة منصة استثنائية لمناقشة التطورات والحلول العملية التي يمكن تنفيذها لضمان استدامة تربية البقر الحلوب في مواجهة التغيرات المناخية.”

وقد سمح هذا النقاش بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والابتكارات التي ستشكل مستقبل تربية البقر الحلوب في المغرب وخارجه، مع إجماع واضح على ضرورة العمل بشكل مستدام وفعال”.