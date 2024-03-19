إحباط أكبر عملية لتهريب 15 طن من المخدرات بسيدي رحال الشاطئ

2024-03-19 / 13:02
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نجحت في احباط أكبر عملية لتهريب مايقارب 15 طن من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحدى الإقامات السكنية المطلة على شاطئ سيدي رحال إقليم برشيد تمهيدا لتهريبها عبر البحر.

مصادرنا، أفادت أن العملية النوعية التي جاءت بناء على معلومات دقيقة صباح اليوم الثلاثاء، مكنت المحققين من حجز مركبين مطاطين اثنين وثلاثة محركات، والعديد من المعدات البحرية، ناهيك عن ثلاث سيارات كبيرة الحجم من نوع سطافيط كانت محملة بالمخدرات، حيث من المرجح أن الكمية المحجوزة كانت في طريقها إلى التهريب الدولي بعد فرار من كانوا على متنها.

حالة من الاستنفار القصوى تلك التي عمت المكان، صاحبتها عمليات تمشيط واسعة وتدقيق في المعطيات مع رفع البصمات التي قد تفيد خلال مجريات البحث والتقصي لوضع اليد على رأس الخيط لتفكيك أفراد هذه العصابة الإجرامية التي من المرجح أنها تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات.

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