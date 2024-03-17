فاجعة..مصرع 9 أشخاص في حادثة سير مروعة ضواحي أزيلال

لقي 09 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد 17 مارس، إثر حادثة سير خطيرة بعد انقلاب حافلة للنقل المزدوج على مستوى الطريق الرابطة بين أيت بوكماز وأيت بولي ضواحي أزيلال.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد وقعت الحادثة المروعة إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج في منحدر جبلي حيث تسببت في وفاة حوالي 09 أشخاص كحصيلة أولية .

وأضافت مصادر أن حافلة للنقل المزدوج كانت تقل ركابا معظمهم تلاميذ واساتذة حيث تم نقل المصابين الى المستشفى في وقت استنفرت فيه الحادثة السلطات وعناصر الوقاية المدنية .

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