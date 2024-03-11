مدرب المنتخب الإسباني يعلق على قرار إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب المغربي

تحدث لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني عن قرار أبراهيم دياز، نجم ريال مدريد بإختيار المنتخب الوطني المغربي.

وقال دي لافوينتي في تصريح له: “أنا أحترم تماما موقفه يجب على الجميع اتخاذ القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها، وهو حر في اختيار ما يراه مناسبا”.

وأضاف: “لكنني قلت دائما أن هناك ثلاثة ثوابت لحمل القميص الإسباني، أولا أن تكون مستعدا للعب للمنتخب الوطني، والثاني، أنه يرغب في ذلك، والثالث هو أن يستدعيه المدرب”.

وتابع: ” الأهم في كل هذا هي الرغبة في تمثيل المنتخب دون مطالب وشروط، وبحقوق والتزامات متساوية مع الآخرين”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp