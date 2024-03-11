مدرب المنتخب الإسباني يعلق على قرار إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب المغربي

مدرب المنتخب الإسباني يعلق على قرار إبراهيم دياز بتمثيل المنتخب المغربي

2024-03-11 / 13:32
0

تحدث لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني عن قرار أبراهيم دياز، نجم ريال مدريد بإختيار المنتخب الوطني المغربي.

وقال دي لافوينتي في تصريح له: “أنا أحترم تماما موقفه يجب على الجميع اتخاذ القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها، وهو حر في اختيار ما يراه مناسبا”.

وأضاف: “لكنني قلت دائما أن هناك ثلاثة ثوابت لحمل القميص الإسباني، أولا أن تكون مستعدا للعب للمنتخب الوطني، والثاني، أنه يرغب في ذلك، والثالث هو أن يستدعيه المدرب”.

وتابع: ” الأهم في كل هذا هي الرغبة في تمثيل المنتخب دون مطالب وشروط، وبحقوق والتزامات متساوية مع الآخرين”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الكشف عن تفاصيل إجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

الكشف عن تفاصيل إجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

2024-03-11 / 15:22
Photo of هلال الناظور للكرة النسوية يفوز على نجوم المستقبل البيضاوي

هلال الناظور للكرة النسوية يفوز على نجوم المستقبل البيضاوي

2024-03-11 / 13:51
Photo of رسميا.. تحديد موعد مباراتي لبؤات الأطلس ضد زامبيا في تصفيات الأولمبياد

رسميا.. تحديد موعد مباراتي لبؤات الأطلس ضد زامبيا في…

2024-03-11 / 13:35
Photo of ضمنهم الأصغر في افريقيا.. الاتحاد الكاميروني يستبعد 62 لاعبا بتهمة “تزوير أعمارهم”

ضمنهم الأصغر في افريقيا.. الاتحاد الكاميروني يستبعد 62 لاعبا…

2024-03-11 / 12:00
Photo of الزَّلزولي يخسر ثقة مدرب ريال ببتيس

الزَّلزولي يخسر ثقة مدرب ريال ببتيس

2024-03-11 / 11:02
Photo of ناصر الخليفي يعلق على أنباء رحيل كيليان مبابي

ناصر الخليفي يعلق على أنباء رحيل كيليان مبابي

2024-03-11 / 09:58
Photo of حكيمي يتعرض لإنتقادات كبيرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس

حكيمي يتعرض لإنتقادات كبيرة بعد مباراة باريس سان جيرمان…

2024-03-11 / 09:08
Photo of “ماركا” الإسبانية”: إبراهيم دياز يختار اللعب للمنتخب المغربي بشكل نهائي

“ماركا” الإسبانية”: إبراهيم دياز يختار اللعب للمنتخب المغربي بشكل…

2024-03-10 / 21:24
Photo of في إنتظار الإعلان الرسمي.. إبراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي

في إنتظار الإعلان الرسمي.. إبراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب…

2024-03-10 / 21:17
Photo of البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على يوسفية برشيد ويعزز الصدارة

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على يوسفية برشيد ويعزز…

2024-03-10 / 20:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق