في إنتظار الإعلان الرسمي.. إبراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي

إختار إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني تمثيل المنتخب الوطني المغربي في مشواره الدولي بدلا من إسبانيا.

وكشف الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن دياز إختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بداية من معسكر شهر مارس الحالي، بعدما تلقى دعوة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وينتظر أن يعلن اللاعب بشكل رسمي عن قرار تمثيل المنتخب الوطني المغربي عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد ربطت الإتصال باللاعب إبراهيم دياز منذ سنوات من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وفي الفترة الأخيرة، كثفت الجامعة اتصالاتها مع اللاعب ومحيطه، كما ربط المدرب وليد الركراكي بدوره اتصالاته مع اللاعب وأسرته من أجل ضمه إلى صفوف أُسود الأطلس.

ويعتبر إبراهيم دياز من أب مغربي وأم إسبانية، إذ وُلد وترعرع في مدينة مالاقا الإسبانية، وقد تعود في الفترة الأخيرة على زيارة المغرب رفقة أسرته، خاصة مدينة مراكش.

يشار إلى أن إبراهيم دياز يقدم موسما مميزا مع فريق ريال مدريد الإسباني، علما أنه كان قد جاور كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي.

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