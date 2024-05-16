ماحقيقة انسحاب الجزائر من “الكاف” وطلب الانضمام لاتحاد الكرة الأسيوي ؟

2024-05-16 / 23:11
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هبة بريس – قسم التحرير

ضجة كبيرة تلك التي أثارها خبر انسحاب الجزائر من اتحاد الكرة الافريقي ( الكاف) وطلب الانضمام للاتحاد الأسيوي لكرة القدم ، وذلك على خلفية تعنت العسكر في قضية قمصان فريق نهضة بركان التي تضم خريطة المملكة كاملة .

وتناقلت حسابات جزائرية في البداية الخبر على أنه رسمي نبأ عزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الانسحاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، احتجاجا على ما اعتبره “استهدافا لكرة القدم الجزائرية” من قبل الهيكل المشرف على كرة القدم الإفريقية قبل أن يطل أحد أبواق العسكر مافيا الخبر لما له من انعكاسات سترخي بظلالها على الكرة والرياضة الجزائرية وتزيد من عزلتها .

ونسبت التقارير الإعلامية الخبر لموقع fennec football الجزائري، والذي نقل بدوره الخبر عن الصحفي الجزائري مؤمن آيت قاسي، وقال إن “الجزائر تدرس بجدية فكرة الانسلاخ عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والدخول تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وخرج الصحفي ذاته مشيرا إلى أن الحساب لايعنيه وان ماروج له لايعدو كونه سوى إشاعة بحسب تعبيره .

2024-05-16 / 23:11
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