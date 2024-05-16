العصب الجهوية تقدم مقترحات للجامعة للرفع من مستوى الممارسة الكروية بأقسامها

هبة بريس ـ رياضة

عقدت لجنة العلاقات مع العصب الجهوية، يوم أمس، اجتماعا مع رؤساء العصب الجهوية، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث رحب إدريس حنيفة، رئيس لجنة العلاقات مع العصب الجهوية، في البداية، بالحضور، قبل أن ينوه بالمجهودات التي تقوم بها هذه العصب، من أجل الرقي بكرة القدم الوطنية.

بعد ذلك، تم تقديم اقتراحات للرفع من مستوى المنظومة الكروية بالعصب الجهوية، في أفق الاجتماع الذي سيتم عقده مع لجنة التنسيق بين العصب الوطنية والعصب الجهوية، كما تمت مناقشة المشاكل التي تواجهها العصب، لمواكبة الأوراش التي فتحتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على ما يلي :

– توحيد الرؤى بين برامج عمل اللجنة المركزية للتحكيم وأنشطة العصب الجهوية، لاسيما في مجال التكوين؛

– الاهتمام بالتكوين القاعدي بمختلف المناطق والجهات، وإشراك العصب الجهوية في كل الخطوات المتخذة في هذا الشأن؛

– التنسيق والتشاور مع العصب الوطنية، مع تحديد استراتيجية عمل موحدة؛

وفي الأخير، تم الاتفاق على إنجاز مشروع نظام أساسي عام من طرف السادة رؤساء العصب الجهوية، والذي يهم كل الأفكار التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، بغية عرضها في اللقاء المرتقب للجنة التنسيق بين العصب الوطنية والجهوية نهاية الشهر الجاري.